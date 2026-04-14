突然ですが、「℉」の正式名称知っていますか？主にアメリカで使われている…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「華氏」でした！「℉」とは、温度の単位である「華氏」、を表す記号です。主にアメリカなどで使われている温度表示の方式で、日本で一般的に使われている摂氏（℃）とは異なる基準で温度を表します。華氏は、ドイツの物理学者ガブリエル・ファーレンハイトによって考案された温度尺度です。この尺