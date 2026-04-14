北村匠海が主演する月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の第1話が13日に放送され、北村演じる新人教師の実直さが描かれると、ネット上には「先生すごいよ」「めちゃくちゃいい先生」「素敵な先生で尊敬」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】神木隆之介がJAXAで働く木島真を演じる本作は、高校生たちが“宇宙日本食”として作り上げたサバの