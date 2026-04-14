本日4月14日（火）、主演・高橋一生が究極の二役に挑む社会派転生ヒューマンドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』がスタートする。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信！富と名声を手に入れた男がある日突然、借金まみれの下町商店街に生きる青年に転生。しかも、そこは時代を遡った2012年の世界。人格も立場も全く異なる道を歩むことになった男が、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す“再生＝リボーン