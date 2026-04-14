主演・高橋一生『リボーン 〜最後のヒーロー〜』拡大SPでスタート！社会派“転生”ヒューマンドラマ

本日4月14日（火）、主演・高橋一生が究極の二役に挑む社会派転生ヒューマンドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』がスタートする。

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富と名声を手に入れた男がある日突然、借金まみれの下町商店街に生きる青年に転生。しかも、そこは時代を遡った2012年の世界。人格も立場も全く異なる道を歩むことになった男が、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す“再生＝リボーン”の物語だ。

“時代のカリスマ”と称される新興IT企業「NEOXIS」の社長・根尾光誠（高橋一生）は、その類まれなるビジネス手腕で様々な事業展開を進め、わずか7年で都内一等地に自社ビルを保有するまでに成功を収めた“超勝ち組”。その後も怒涛の勢いで躍進を続け、2026年には銀行を買収するまでに。

一方で、「業界の頂点に君臨する」という野望のため、友野達樹（鈴鹿央士）たち創業から共に歩んできたメンバーにも無理難題を課し、目標実現のためには容赦ない手段で突き進む姿から、いつしか「冷酷無比」と評される存在になっていく。

そんななか、光誠のターゲットとなったのが、下町の寂れた「あかり商店街」。その土地を狙う光誠の強引で冷徹なやり方に、商店街はどんどん追い詰められていくことに。

ところが、そんな令和の光誠の人生に激震をもたらす衝撃の事態が発生する。

ある日突然、何者かに階段で突き落とされた光誠はまさかの転落死を遂げてしまうが、その直後になぜか目覚めた光誠は、時代を遡った2012年の平成の世で自分とそっくりな姿をした全くの別の人間・野本英人に転生していた。

しかも英人は、かつて光誠が潰そうとしたあかり商店街に店を構えるクリーニング店の跡取り息子。

突如として本来の自分とは生活も性格も真逆の人生を歩むことになった光誠は、困惑しながらもこの先に起こる“14年分の記憶”を武器に英人として生きながら、2026年に自分を殺した犯人を探し出すと決意。やがて、苦境に立つ庶民の立場で、富と名声を極めた上層階級と対決していくことになる。

一体なぜ、光誠はこの時代のこの場所に転生しなければならなかったのか？ “光誠を殺した犯人”とは誰なのか？ そして、転生した先で待ち受ける運命とは？

高橋演じる光誠を筆頭に、鈴鹿央士演じる光誠の右腕・友野達樹、横田真悠演じる光誠の秘書・英梨、そして市村正親演じる光誠の相談役で経済界の重鎮・東郷義隆という上層社会の人々。

高橋が演じるもう一役の英人、中村アン演じる光誠の幼馴染・池谷更紗、小日向文世演じる光誠の父・野本英治ら、苦境の商店街に生きる人々との2つの世界が鮮明に描かれる本作。

野心を胸に業界でのし上がっていくことを目指してきた光誠を中心に描かれる社会は常に緊張感が漂う一方、英人に転生したことで光誠が初めて目の当たりにする商店街の暮らしは一転、苦境に直面しながらも賑やかでどこか能天気。転生した事実に困惑すると同時に、これまで計算と戦略で突き進んできた光誠は、そんな商店街の人々を前に面食らうことに。

常にドタバタの大騒ぎの商店街の人々には、岸本加世子、柳沢慎吾らも加わり、まるで往年のホームドラマを見ているかのよう。そこへ英人に転生した光誠が身を投じることで、商店街、そして光誠自身にも変化がもたらされていく。予測不能の展開から目が離せない。