カゴメは、野菜が育つ不思議を学べるイベント「不思議の畑とトマトの樹」を、横浜赤レンガ倉庫イベント広場で4月10日から18日まで開催。神奈川県内及び屋外開催は初めて。イベントは「植育（しょくいく）から始まる食育」の取組みの一環として2022年6月より開始。これまで全国各地で開催し、通算約10万人が来場。5年目の今年は、「良いトマトの日」である4月10日をスタートの日とし、「野菜が育つ不思議」をテーマに実施。タネ