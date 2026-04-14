阪神の茨木秀俊投手（２１）が１３日、甲子園で行われた投手指名練習に参加し、持ち味のポーカーフェースを継続して２勝目を狙うと意気込んだ。プロ初勝利をマークした９日のヤクルト戦（甲子園）で投球とともに話題となったのが、右腕の鉄仮面ぶりだ。登板後、チームメートから「すかしてんじゃない」や「ほえろ」など、愛のあるイジりを受けたといい、「（ほえるのは）慣れてからというか。ポーカーフェースは続けていきたい