妻・久慈暁子さんの第1子出産を報告バスケットボール男子日本代表・渡邊雄太（千葉ジェッツ）と妻・久慈暁子さんは13日、SNSで第1子の出産を発表した。月曜午後に小さな手が写った写真で報告すると、ファンから「パパに似て大きくなりそうですね」「もしかして？と思ってたら…」など、祝福の声が寄せられている。渡邊は自身のインスタグラムを更新。「The best day in my life」と記し、生まれたばかりの第1子の小さな手の写