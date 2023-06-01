妻・久慈暁子さんの第1子出産を報告

バスケットボール男子日本代表・渡邊雄太（千葉ジェッツ）と妻・久慈暁子さんは13日、SNSで第1子の出産を発表した。月曜午後に小さな手が写った写真で報告すると、ファンから「パパに似て大きくなりそうですね」「もしかして？と思ってたら…」など、祝福の声が寄せられている。

渡邊は自身のインスタグラムを更新。「The best day in my life」と記し、生まれたばかりの第1子の小さな手の写真を公開した。

元フジテレビで現在はフリーアナウンサーとして活動している妻の久慈さんもインスタグラムを更新し、夫同様に「The best day in my life」と書き出し、「柔らかな春の日差しに包まれた日。無事出産いたしました。母子ともに健康です。無事に生まれてきてくれたこと 支えてくださった皆様 温かい励ましをくださった皆様に心より感謝申し上げます。これから始まる新しい毎日を1日1日大切に過ごしていきたいと思います。今後とも温かく見守っていただけると幸いです」と記した。

渡邊のコメント欄には「おめでとうございます！」と祝福の声が殺到。他にも「パパに似て大きくなりそうですね」「すでに爪の形が、手が大きくなる予感がする形！」「これからの成長が楽しみですね！」「昨日のインタビューの時、今まで見たことのないような柔らかな笑顔が印象的で、もしかして？と思ってたら…」などの声が寄せられた。

31歳の渡邊は米プロバスケットボール（NBA）のラプターズに在籍していた2022年5月に、自身のインスタグラムで久慈さんとの入籍を発表。NBAで6季プレーした後、2024-25シーズンからBリーグの千葉ジェッツに加入した。今年1月1日に久慈さんの第1子妊娠を発表していた。



（THE ANSWER編集部）