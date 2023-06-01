東宝演劇より、現在休館中の帝国劇場に思いを馳せながら国内有数の大型アリーナ会場を巡回する日本ミュージカル界初のアリーナツアー『New HISTORY COMING ARENA LIVE ‐The Imperial Theatre Symphony‐』開催が決定。コンサートのホストを堂本光一と井上芳雄が務め、キャストとして島田歌穂、平原綾香らスター俳優たちが集結する。併せて、公演ティザービジュアルと帝国劇場の写真が公開された。【写真】新・帝劇の完成予想図