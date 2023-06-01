堂本光一＆井上芳雄、帝劇休館中のアリーナツアー開催に歓喜！ 島田歌穂、平原綾香らスター集結
東宝演劇より、現在休館中の帝国劇場に思いを馳せながら国内有数の大型アリーナ会場を巡回する日本ミュージカル界初のアリーナツアー『New HISTORY COMING ARENA LIVE ‐The Imperial Theatre Symphony‐』開催が決定。コンサートのホストを堂本光一と井上芳雄が務め、キャストとして島田歌穂、平原綾香らスター俳優たちが集結する。併せて、公演ティザービジュアルと帝国劇場の写真が公開された。
【写真】新・帝劇の完成予想図も！ 過去・現在・未来の帝国劇場をチェック
1911年に日本初の西洋式演劇劇場として開場し、1966年には2代目が開場した帝国劇場。娯楽性と芸術性を備えた演劇・バレエ・歌舞伎の上演や世界に誇る舞台機構で戦後まで長く愛されてきたが、2025年2月に建て替えのため休館。新・帝国劇場の開場は2030年度が予定されているが、それまでの期間が帝劇に想いを馳せる時間となるようなエンタテイメントを届ける機会として、日本ミュージカル界初のアリーナツアー『New HISTORY COMING ARENA LIVE‐The Imperial Theatre Symphony‐』が企画された。
帝劇エンタテインメントの熱量をLIVEで届けるのは、東京ガーデンシアター（ここのみホール会場)、東京国際フォーラム ホールA、北海きたえーる（札幌）、GLION ARENA KOB（神戸）、北九州メッセ（小倉）の5会場。多くの観客が俳優と感動を分かち合えるよう、国内有数の大型アリーナ会場が選定された。
コンサートのホストを務めるキャストは、2000年に帝国劇場に初めて立ち、数々の主演舞台で帝劇における21世紀のラインナップを導いてきた堂本光一と井上芳雄。さらに島田歌穂、平原綾香、ソニン、佐藤隆紀（LE VELVETS）、桜井玲香、岡宮来夢、石丸幹二というミュージカル界のスター9名（石丸幹二は東京、神戸のみ）が集結する。このほか、19名の選りすぐりのシンガーズ＆ダンサーズと30名のオーケストラを編成。
構成・演出は、『この世界の片隅に』『HERO THE MUSICAL』で第50回菊田一夫演劇賞を受賞した演出家・上田一豪。音楽監督は、『マイ・フェア・レディ』『ラ・マンチャの男』『THE BEST New HISTORY COMING』など70作以上のミュージカルを手掛けてきた塩田明弘が務める。上演は帝劇作品にとどまらず、エヴァ―グリーンなミュージカルの名曲や隠れた名曲の演奏や、俳優と楽曲のレアなマッチングによるパフォーマンスも予定されている。
公演のタイトルを初めて知ったという堂本と井上よりコメントが到着。堂本は「セットも普通のコンサートとはちょっと違うようで、そのあたりも楽しみです」とコメント。それを受けた井上は、「光一くんには業者みたいなノウハウがあるんですよ（笑）。それを活かしつつコンサートをやれるのが楽しみです」と期待感をつのらせた。
『New HISTORY COMING ARENA LIVE ‐The Imperial Theatre Symphony‐』は、8月7日より順次公演予定。
■公演スケジュール
8月7日〜8月9日：東京ガーデンシアター
8月13日〜8月14日：東京国際フォーラム ホール A
8月20日：北海きたえーる（札幌）
8月28日〜8月30日：GLION ARENA KOBE（神戸）
9月5日〜9月6日：北九州メッセ（小倉）
※堂本光一＆井上芳雄らのコメント全文は、以下の通り。
＜堂本光一＆井上芳雄コメント全文＞
堂本：『New HISTORY COMING ARENA LIVE -The Imperial Theatre Symphony-』ということで。今、公演のタイトルを知りました（笑）。知ってた？
井上：僕も初めて知りました（笑）。後半の『‐The Imperial Theatre Symphony‐』がサブタイトルらしいです。
堂本：このタイトルから公演の中身をいろいろ想像していただきたいなと。
井上：そうですね。今回は“帝劇のコンサート”ですよね？
堂本：はい。帝劇は名作がたくさん上演されてきた劇場です。その曲を演奏するのはもちろんのこと、帝劇の未来が見える公演になると良いですよね。
井上：帝劇は今一旦閉じていますけど、みんなに忘れてほしくない。できれば常に帝劇のことを思っていてほしいくらい！ 僕たちもそうですからね。まだまだ打ち合わせ中なので、具体的なことは言えないのですが。僕が楽しみにしてるのは、それぞれの会場が大きいから、普段の劇場での公演やコンサートでは難しいことをできるんじゃないかなということ。光一くんはいろいろな会場でコンサートをやっていると思いますけど。
堂本：でもミュージカルのナンバーを、ああいう大きな会場でやることはなかなかないです。出演者もすごいですよ！
井上：島田歌穂さん、平原綾香さん、ソニンさん、佐藤隆紀さん、桜井玲香さん、岡宮来夢くん、そして東京公演と神戸公演には石丸幹二さん。さらに各公演でスペシャルゲストもいらっしゃるということで。これはリハーサルが大変なパターンですかね？（笑）。
堂本：（笑）。大変だよね！ でも楽しみですよ。
井上：そして、気になっているでしょう（背後の「帝」の文字看板を示す）。
堂本：「帝」（笑）。これは帝劇ビルに付いていたやつだよね。
井上：そう、帝劇ビルの角のあれです。あの角に付いていた“帝国劇場”という文字が全部取ってあるみたいですよ。
堂本：実際に近くで見るとこんなに大きいんだね。
井上：ちょっと家に1個欲しい。
堂本：これ、家にいる!?
井上：間接照明として？（笑）
堂本：確かに、悪くないね（笑）。もう帝劇が大好きだから！
井上：この「帝」の文字ももしかしたら、コンサートで使うとか使わないとか…？
堂本：そうだね。セットも普通のコンサートとはちょっと違うようで、そのあたりも楽しみです。会場は、8月に東京ガーデンシアター、東京国際フォーラム。札幌は北海きたえーる、神戸は GLION ARENA KOBE、9月は北九州小倉の北九州メッセ。“劇場スタイル”ではない会場が多いです。
井上：ほぼほぼアリーナ級ですね。大きな会場は光一くんが慣れているだろうから、あとでいろいろ教えてください。
堂本：確かに芳雄くんに「アリーナではこういう風にしてるよ」とか話したことはありますけどね。
井上：光一くんには業者みたいなノウハウがあるんですよ（笑）。それを活かしつつコンサートをやれるのが楽しみです。良い夏にしたいですね！
堂本：本当に期待が高まりますね。皆さんも楽しみにしていてください。
井上：帝劇、大好き！
＜キャストコメント全文＞
■島田歌穂
――『New HISTORY COMING ARENA LIVE』への意気込み
一瞬一瞬をかみしめながら立たせていただいた「THE BEST」のステージから一年半。またこのようなチャンスをいただけます事、本当に嬉しい限りです！ 心からの感謝を込めて、精一杯頑張ります。
――レギュラーキャスト8名との共演
素晴らしい皆さんとご一緒できることに今からワクワクしています。きっと、このコンサートならではの特別な瞬間をたくさんお届けできる事と思います！
――帝劇について
帝劇は、私の人生を開いてくれ、私を育ててくれました。舞台人としての原点を刻ませてもらった、生涯感謝し続ける劇場です。
■平原綾香
――『New HISTORY COMING ARENA LIVE』への意気込み
ミュージカルという大海原に時々漕ぎ出す私ですが、今回は帝劇クルーズの一員として声をかけてもらえるとは思ってもみなかったので、とても嬉しく、迷わず飛び込みました。頼もしい船長２人の力になれるよう、全力で漕ぎ出そうと思います！
――レギュラーキャスト8名との共演
井上芳雄さんはじめ、いつもお世話になっている方や初めましての方もいて、本当に楽しみです！堂本光一さんとは、テレビでご一緒することはありますが、ミュージカルで共演するのは初めてなので、なんだか不思議な気持ちで、とても嬉しいです！
――帝劇について
良かった日も悔しかった日も、いつだって抱きしめてくれた帝劇のファントムには感謝しかないです。帝劇で役として生きた日々は、私が向かう夢の先を、これからもずっと照らし続けてくれるでしょう。
■ソニン
――『New HISTORY COMING ARENA LIVE』への意気込み
この意義あるコンサートに、出演できる喜びを感じています。多種多様な歌手の方々が集まる中のメンバーに選ばれたことも未知なる緊張感と、面白い内容になるのではという高揚感で、今年の夏も熱くなるぞと楽しみで仕方ありません。
――レギュラーキャスト8名との共演
芳雄くんは、私がミュージカルデビューした頃から何度も共演させて頂き、同期のようで先輩であって、私の指針となるような存在です。久しぶりの共演を心待ちにしていました。光一さんは、アイドル時代にテレビ出演でお世話になった以来かも知れません。ミュージカルという舞台で再会するとはその時予想もできなかったのですが、時とフィールドの変わった場所でまた共演すること、つまりはまた新たな出会いとして再会できること、とても楽しみにしています。
他の共演者の方々も、共演経験のある方ばかりで、再会がとても嬉しいですし、岡宮来夢くんは初めましてですが、次世代を担う新星の才能に触れるのもとても楽しみです。
――帝劇について
あの看板を見るといつも武者震いしていました。帝劇に通う自分が大好きでした。この歴史的な帝劇の生まれ変わりの岐路に、自分の人生の途中で目撃できることに感謝し、本コンサートにもその想いを乗せたいです。
■佐藤隆紀（LE VELVETS）
――『New HISTORY COMING ARENA LIVE』への意気込み
帝劇で演奏されてきた歴史ある珠玉のナンバー！ どんな曲を歌わせていただけるのか今から楽しみです。皆様の心に響く曲をお届けしたいと思います！
――レギュラーキャスト8名との共演
出演者の皆様、ステージ上で圧倒的に自分の世界観を作り出すことが出来る方々だと思います。その中で自分も沢山の刺激を頂き、新たに生まれた世界をお客様にお見せしたいです！
――帝劇について
帝劇という舞台の存在は、どこまでも自分を成長させてくれ、沢山の素 敵な出逢いも与えてくれたかけがえのない特別な劇場です。
■桜井玲香
――『New HISTORY COMING ARENA LIVE』への意気込み
既に素晴らしいものになること間違いない、今回のコンサートにレギュラーとして出演させていただけることを、とても光栄に思います。
――レギュラーキャスト8名との共演
今回ご一緒する皆様とは、色々な形で過去お会いする機会があった方ばかりなので、今回もご一緒できることがとても楽しみです。
――帝劇について
グランドミュージカル2作目の、ミュージカルの世界を知りたての私が板を踏ませていただき、沢山のことを学んだ特別な場所でした。
2度目に帝劇の板を踏むことは叶いませんでしたが、あれから時が経ち、今、帝劇に関われるこの時間を大切に胸に刻み、このコンサートに参加させていただこうと思います。
■岡宮来夢
――『New HISTORY COMING ARENA LIVE』への意気込み
お声がけいただいた時、嬉しくて飛び上がりました！でも楽しみだけではなく、しっかり頑張らないとな、と身が引き締まる思いです。しっかり準備をしてあとは自分も思いっきり楽しむだけ！ という状態で臨みたいと思います！
皆様、是非お楽しみくださいませ！！！
――レギュラーキャスト8名との共演
第一線で活躍され続けている錚々たる皆様と自分の名前が並んでいることが少しだけ不思議な気持ちと、すごく嬉しい気持ちと、そして光栄な気持ちでいっぱいです！
先輩方の胸を借り、僕もステージを華々しく盛り上げられたらと思います！
――帝劇について
いつかは帝劇に立ちたい。もう一度帝劇に立ちたい。いつかは帝劇の真ん中に立ちたい。
僕にとっては常に夢であり、目標を与えてくれた場所です。
■石丸幹二
――『New HISTORY COMING ARENA LIVE』への意気込み
ミュージカル界の第一線を走る仲間たちと、思いっきり歌える機会を楽しみにしています。
――レギュラーキャスト8名との共演
ミュージカル俳優として多彩に活躍してきた仲間たちの表現や技に触れることができるのは、何よりも幸せです。
――帝劇について
楽屋口を入った廊下の先に、多くの提灯がかけられ、帝劇作品を担ってこられた名優陣のお名前が記されていました。目にするたび、歴史の重さを感じ、舞台に立たせていただくことを光栄に思ったものでした。
これからも努力を重ねて叶え続けていきたいです。
1911年に日本初の西洋式演劇劇場として開場し、1966年には2代目が開場した帝国劇場。娯楽性と芸術性を備えた演劇・バレエ・歌舞伎の上演や世界に誇る舞台機構で戦後まで長く愛されてきたが、2025年2月に建て替えのため休館。新・帝国劇場の開場は2030年度が予定されているが、それまでの期間が帝劇に想いを馳せる時間となるようなエンタテイメントを届ける機会として、日本ミュージカル界初のアリーナツアー『New HISTORY COMING ARENA LIVE‐The Imperial Theatre Symphony‐』が企画された。
帝劇エンタテインメントの熱量をLIVEで届けるのは、東京ガーデンシアター（ここのみホール会場)、東京国際フォーラム ホールA、北海きたえーる（札幌）、GLION ARENA KOB（神戸）、北九州メッセ（小倉）の5会場。多くの観客が俳優と感動を分かち合えるよう、国内有数の大型アリーナ会場が選定された。
コンサートのホストを務めるキャストは、2000年に帝国劇場に初めて立ち、数々の主演舞台で帝劇における21世紀のラインナップを導いてきた堂本光一と井上芳雄。さらに島田歌穂、平原綾香、ソニン、佐藤隆紀（LE VELVETS）、桜井玲香、岡宮来夢、石丸幹二というミュージカル界のスター9名（石丸幹二は東京、神戸のみ）が集結する。このほか、19名の選りすぐりのシンガーズ＆ダンサーズと30名のオーケストラを編成。
構成・演出は、『この世界の片隅に』『HERO THE MUSICAL』で第50回菊田一夫演劇賞を受賞した演出家・上田一豪。音楽監督は、『マイ・フェア・レディ』『ラ・マンチャの男』『THE BEST New HISTORY COMING』など70作以上のミュージカルを手掛けてきた塩田明弘が務める。上演は帝劇作品にとどまらず、エヴァ―グリーンなミュージカルの名曲や隠れた名曲の演奏や、俳優と楽曲のレアなマッチングによるパフォーマンスも予定されている。
公演のタイトルを初めて知ったという堂本と井上よりコメントが到着。堂本は「セットも普通のコンサートとはちょっと違うようで、そのあたりも楽しみです」とコメント。それを受けた井上は、「光一くんには業者みたいなノウハウがあるんですよ（笑）。それを活かしつつコンサートをやれるのが楽しみです」と期待感をつのらせた。
『New HISTORY COMING ARENA LIVE ‐The Imperial Theatre Symphony‐』は、8月7日より順次公演予定。
■公演スケジュール
8月7日〜8月9日：東京ガーデンシアター
8月13日〜8月14日：東京国際フォーラム ホール A
8月20日：北海きたえーる（札幌）
8月28日〜8月30日：GLION ARENA KOBE（神戸）
9月5日〜9月6日：北九州メッセ（小倉）
※堂本光一＆井上芳雄らのコメント全文は、以下の通り。
＜堂本光一＆井上芳雄コメント全文＞
堂本：『New HISTORY COMING ARENA LIVE -The Imperial Theatre Symphony-』ということで。今、公演のタイトルを知りました（笑）。知ってた？
井上：僕も初めて知りました（笑）。後半の『‐The Imperial Theatre Symphony‐』がサブタイトルらしいです。
堂本：このタイトルから公演の中身をいろいろ想像していただきたいなと。
井上：そうですね。今回は“帝劇のコンサート”ですよね？
堂本：はい。帝劇は名作がたくさん上演されてきた劇場です。その曲を演奏するのはもちろんのこと、帝劇の未来が見える公演になると良いですよね。
井上：帝劇は今一旦閉じていますけど、みんなに忘れてほしくない。できれば常に帝劇のことを思っていてほしいくらい！ 僕たちもそうですからね。まだまだ打ち合わせ中なので、具体的なことは言えないのですが。僕が楽しみにしてるのは、それぞれの会場が大きいから、普段の劇場での公演やコンサートでは難しいことをできるんじゃないかなということ。光一くんはいろいろな会場でコンサートをやっていると思いますけど。
堂本：でもミュージカルのナンバーを、ああいう大きな会場でやることはなかなかないです。出演者もすごいですよ！
井上：島田歌穂さん、平原綾香さん、ソニンさん、佐藤隆紀さん、桜井玲香さん、岡宮来夢くん、そして東京公演と神戸公演には石丸幹二さん。さらに各公演でスペシャルゲストもいらっしゃるということで。これはリハーサルが大変なパターンですかね？（笑）。
堂本：（笑）。大変だよね！ でも楽しみですよ。
井上：そして、気になっているでしょう（背後の「帝」の文字看板を示す）。
堂本：「帝」（笑）。これは帝劇ビルに付いていたやつだよね。
井上：そう、帝劇ビルの角のあれです。あの角に付いていた“帝国劇場”という文字が全部取ってあるみたいですよ。
堂本：実際に近くで見るとこんなに大きいんだね。
井上：ちょっと家に1個欲しい。
堂本：これ、家にいる!?
井上：間接照明として？（笑）
堂本：確かに、悪くないね（笑）。もう帝劇が大好きだから！
井上：この「帝」の文字ももしかしたら、コンサートで使うとか使わないとか…？
堂本：そうだね。セットも普通のコンサートとはちょっと違うようで、そのあたりも楽しみです。会場は、8月に東京ガーデンシアター、東京国際フォーラム。札幌は北海きたえーる、神戸は GLION ARENA KOBE、9月は北九州小倉の北九州メッセ。“劇場スタイル”ではない会場が多いです。
井上：ほぼほぼアリーナ級ですね。大きな会場は光一くんが慣れているだろうから、あとでいろいろ教えてください。
堂本：確かに芳雄くんに「アリーナではこういう風にしてるよ」とか話したことはありますけどね。
井上：光一くんには業者みたいなノウハウがあるんですよ（笑）。それを活かしつつコンサートをやれるのが楽しみです。良い夏にしたいですね！
堂本：本当に期待が高まりますね。皆さんも楽しみにしていてください。
井上：帝劇、大好き！
＜キャストコメント全文＞
■島田歌穂
――『New HISTORY COMING ARENA LIVE』への意気込み
一瞬一瞬をかみしめながら立たせていただいた「THE BEST」のステージから一年半。またこのようなチャンスをいただけます事、本当に嬉しい限りです！ 心からの感謝を込めて、精一杯頑張ります。
――レギュラーキャスト8名との共演
素晴らしい皆さんとご一緒できることに今からワクワクしています。きっと、このコンサートならではの特別な瞬間をたくさんお届けできる事と思います！
――帝劇について
帝劇は、私の人生を開いてくれ、私を育ててくれました。舞台人としての原点を刻ませてもらった、生涯感謝し続ける劇場です。
■平原綾香
――『New HISTORY COMING ARENA LIVE』への意気込み
ミュージカルという大海原に時々漕ぎ出す私ですが、今回は帝劇クルーズの一員として声をかけてもらえるとは思ってもみなかったので、とても嬉しく、迷わず飛び込みました。頼もしい船長２人の力になれるよう、全力で漕ぎ出そうと思います！
――レギュラーキャスト8名との共演
井上芳雄さんはじめ、いつもお世話になっている方や初めましての方もいて、本当に楽しみです！堂本光一さんとは、テレビでご一緒することはありますが、ミュージカルで共演するのは初めてなので、なんだか不思議な気持ちで、とても嬉しいです！
――帝劇について
良かった日も悔しかった日も、いつだって抱きしめてくれた帝劇のファントムには感謝しかないです。帝劇で役として生きた日々は、私が向かう夢の先を、これからもずっと照らし続けてくれるでしょう。
■ソニン
――『New HISTORY COMING ARENA LIVE』への意気込み
この意義あるコンサートに、出演できる喜びを感じています。多種多様な歌手の方々が集まる中のメンバーに選ばれたことも未知なる緊張感と、面白い内容になるのではという高揚感で、今年の夏も熱くなるぞと楽しみで仕方ありません。
――レギュラーキャスト8名との共演
芳雄くんは、私がミュージカルデビューした頃から何度も共演させて頂き、同期のようで先輩であって、私の指針となるような存在です。久しぶりの共演を心待ちにしていました。光一さんは、アイドル時代にテレビ出演でお世話になった以来かも知れません。ミュージカルという舞台で再会するとはその時予想もできなかったのですが、時とフィールドの変わった場所でまた共演すること、つまりはまた新たな出会いとして再会できること、とても楽しみにしています。
他の共演者の方々も、共演経験のある方ばかりで、再会がとても嬉しいですし、岡宮来夢くんは初めましてですが、次世代を担う新星の才能に触れるのもとても楽しみです。
――帝劇について
あの看板を見るといつも武者震いしていました。帝劇に通う自分が大好きでした。この歴史的な帝劇の生まれ変わりの岐路に、自分の人生の途中で目撃できることに感謝し、本コンサートにもその想いを乗せたいです。
■佐藤隆紀（LE VELVETS）
――『New HISTORY COMING ARENA LIVE』への意気込み
帝劇で演奏されてきた歴史ある珠玉のナンバー！ どんな曲を歌わせていただけるのか今から楽しみです。皆様の心に響く曲をお届けしたいと思います！
――レギュラーキャスト8名との共演
出演者の皆様、ステージ上で圧倒的に自分の世界観を作り出すことが出来る方々だと思います。その中で自分も沢山の刺激を頂き、新たに生まれた世界をお客様にお見せしたいです！
――帝劇について
帝劇という舞台の存在は、どこまでも自分を成長させてくれ、沢山の素 敵な出逢いも与えてくれたかけがえのない特別な劇場です。
■桜井玲香
――『New HISTORY COMING ARENA LIVE』への意気込み
既に素晴らしいものになること間違いない、今回のコンサートにレギュラーとして出演させていただけることを、とても光栄に思います。
――レギュラーキャスト8名との共演
今回ご一緒する皆様とは、色々な形で過去お会いする機会があった方ばかりなので、今回もご一緒できることがとても楽しみです。
――帝劇について
グランドミュージカル2作目の、ミュージカルの世界を知りたての私が板を踏ませていただき、沢山のことを学んだ特別な場所でした。
2度目に帝劇の板を踏むことは叶いませんでしたが、あれから時が経ち、今、帝劇に関われるこの時間を大切に胸に刻み、このコンサートに参加させていただこうと思います。
■岡宮来夢
――『New HISTORY COMING ARENA LIVE』への意気込み
お声がけいただいた時、嬉しくて飛び上がりました！でも楽しみだけではなく、しっかり頑張らないとな、と身が引き締まる思いです。しっかり準備をしてあとは自分も思いっきり楽しむだけ！ という状態で臨みたいと思います！
皆様、是非お楽しみくださいませ！！！
――レギュラーキャスト8名との共演
第一線で活躍され続けている錚々たる皆様と自分の名前が並んでいることが少しだけ不思議な気持ちと、すごく嬉しい気持ちと、そして光栄な気持ちでいっぱいです！
先輩方の胸を借り、僕もステージを華々しく盛り上げられたらと思います！
――帝劇について
いつかは帝劇に立ちたい。もう一度帝劇に立ちたい。いつかは帝劇の真ん中に立ちたい。
僕にとっては常に夢であり、目標を与えてくれた場所です。
■石丸幹二
――『New HISTORY COMING ARENA LIVE』への意気込み
ミュージカル界の第一線を走る仲間たちと、思いっきり歌える機会を楽しみにしています。
――レギュラーキャスト8名との共演
ミュージカル俳優として多彩に活躍してきた仲間たちの表現や技に触れることができるのは、何よりも幸せです。
――帝劇について
楽屋口を入った廊下の先に、多くの提灯がかけられ、帝劇作品を担ってこられた名優陣のお名前が記されていました。目にするたび、歴史の重さを感じ、舞台に立たせていただくことを光栄に思ったものでした。
これからも努力を重ねて叶え続けていきたいです。