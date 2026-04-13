鹿児島市は去年10月から今年3月まで、書類の誤送付やメールの誤送信など、個人情報の漏洩が11件あったと発表しました。 鹿児島市は市政の透明性の確保などの目的で、年度内に2回、個人情報が漏洩した件数を公表しています。 それによりますと、2025年度は去年10月から今年3月までの下期に、個人情報が漏洩した事案が11件あったとしています。個人情報が書かれた書類を誤って他人に送付したケースやメールの