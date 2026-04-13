昨今の物価高や将来への不安から、「老後はお金がないから楽しめない」「毎日やることがなくて孤独だ」と、つい気持ちが沈んでしまうことはありませんか？「ない」ものばかりに目が行くと、つい周囲を羨んだり、「何かいいことが起きないかな」と受け身のまま待ってしまったり……。そうしているうちに、知らず知らずのうちに心の弾力が失われてしまうものです。でも、大丈夫です。まずは、自分一人で気ままに歩く「散歩」から始め