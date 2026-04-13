他人名義のクレジットカード情報を利用して、ショッピングサイトに不正アクセスし商品を盗んだとして、中国籍の女が逮捕されました。逮捕されたのは安城市に住む中国籍の陸萍容疑者(45)です。警察によりますと、陸容疑者は今年1月、他の者と共謀し他人のクレジットカード情報を利用してショッピングサイトに不正にアクセスし、1万2100円の靴1足を購入したうえ、自身の自宅に配送させて盗んだ疑いが持たれていま