今週末に控えるプレミアリーグ第33節マンチェスター・シティ対アーセナルの一戦は、今シーズンの優勝争いを決定づける可能性がある。現在首位アーセナルと2位シティの勝ち点差は6ポイント。しかしシティは1試合少ない状態であり、今週末の直接対決と未消化分を勝利すれば、アーセナルに追いつくことができる位置にいる。まさに今週末の一戦は両チームにとって天王山となるなか、元マンチェスター・ユナイテッドのウェイン・ルーニ