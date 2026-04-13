明治安田J1百年構想リーグの第10節で浦和レッズは東京ヴェルディとホームで対戦した。後半開始早々に肥田野蓮治の得点で先制に成功した浦和は、以降も攻勢を仕掛けたが追加点を奪うことができず。74分にPKを与えて染野唯月に決められると、1-1のまま試合を終えてPK戦で1-3と敗れた。前節の川崎フロンターレ戦で宮本優太とダニーロ・ボザが負傷し、センターバックを務めた柴戸海が今節は同ポジションで先発入り。1トップの染野に対