豊田ルナが、4月9日（木）発売のアイドル誌「BOMB」5月号に登場した。 豊田ルナ「BOMB」5月号 豊田ルナ「BOMB」5月号 限定版の表紙は豊田ルナ 限定版の表紙を飾るのは、久しぶりのボムグラビア登場となる豊田ルナ。おなじみ大好きなパンを食べながら、等身大のグラビアの姿を披露。もちろん愛されボディは健在。誌面のQRコードから見られるグラビア動画も。さらには待望の新商品も情報解禁される。 通常版の表紙は乃