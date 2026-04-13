テレ東では 2026年4月17日（金）から、ドラマ 9「刑事、ふりだしに戻る」（毎週金曜夜 9 時～）を放送します。原作は「財閥復讐」「ディアマイベイビー」「ひと夏の共犯者」に続く、テレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同製作した完全オリジナル漫画&ドラマ化の第4弾︕⼈⽣と恋、そして未解決事件の捜査をやり直す、新感覚のタイムリープサスペンスです。 恋人を亡くし