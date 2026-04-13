全国でサウナブームが続く中、広島市の山あいの町に、4月新たにサウナ施設がオープンしました。運営に当たる若者が目を付けたのは築100年の古民家でした。■利用者「うわっ！あったか～。」「最高ですね。」佐伯区湯来町に4月1日完成したサウナ。壁はヒノキで覆われ、大きな薪ストーブを備えます。1度に20人が利用できます。実はこのサウナ、築100年の古民家にあった蔵を活用したものです。「SAUNA