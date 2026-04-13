11日、桜島で2026年初めてとなる爆発が観測され、12日と13日の朝早くにも爆発がありました。活火山とともにある、鹿児島の日常ですが、県外から進学したばかりの大学生や長期出張で滞在しているビジネスマンからは困惑や驚きの声が聞かれました。鹿児島地方気象台によりますと11日の正午過ぎ、桜島の南岳山頂火口で爆発が観測され、噴煙が火口から約3400メートルの高さまで上がりました。桜島で爆発が観測されたのは2025