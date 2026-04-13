京都・南丹市で行方不明になっている小学6年生の安達結希さんのものとみられる靴が山中から発見され、2026年4月13日放送の「旬感LIVE とれたてっ!」（関西テレビ・フジテレビ系）で、警視庁元刑事は「重要参考人から供述を得ているのだろう」と推測した。捜査は進んでいる元警視庁捜査一課の高野敦さんは、「事件という見立てが非常に強くなったといえる」とこう解説した。「靴が見つかったのが、4日間連続でシャベルを持って捜索