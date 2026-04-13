きょう山形県内は気持ちのいい青空が広がりました。多くの地点で気温が２０度を超え５月中旬から下旬の陽気となりました。 【写真を見る】200本のソメイヨシノが見ごろ！米沢市・松が岬公園の桜が満開県内は5月中旬から下旬の陽気に（山形） 米沢市の松が岬公園の桜は満開となり訪れる人の目を楽しませていました。 米沢市の桜の名所、松が岬公園です。園内にあるおよそ２００本のソメイヨシノがいま、見頃を迎えています。