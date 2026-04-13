きょう山形県内は気持ちのいい青空が広がりました。多くの地点で気温が２０度を超え５月中旬から下旬の陽気となりました。

【写真を見る】200本のソメイヨシノが見ごろ！ 米沢市・松が岬公園の桜が満開 県内は5月中旬から下旬の陽気に（山形）

米沢市の松が岬公園の桜は満開となり訪れる人の目を楽しませていました。

米沢市の桜の名所、松が岬公園です。園内にあるおよそ２００本のソメイヨシノがいま、見頃を迎えています。

大内希美アナウンサー「お堀沿いを囲む満開の桜。上を見上げると桜と青空のコントラストがきれいです」

今年は例年よりも１０日以上早い４月５日に開花し、きのう満開となりました。

米沢市のきょう日中の最高気温は、５月下旬並みの２４．２度。今年一番のあたたかさとなり、園内は、花見に来た多くの人で賑わっていました。

■「素晴らしい」「生きててよかった」

訪れた人「ちょうど満開だし素晴らしい」

「（Ｑ後ろにもこちらにもネコがいるが）この子たちも家にいたら暇でしょうがないからこうやって気分転換に」

訪れた人「うれしい。生きててよかった」





訪れた人「（母の）体調がすごく良くてお花見日和できょうを選んで親子で花見に来た」

「昔はこんなに小さかったけど今は逆になっちゃって。親孝行ができていたらなと」

訪れた人（母）「とってもきれいでした～」

訪れた人 男の子「よかった」

訪れた人（母）「またあしたからがんばれるね」

松が岬公園の桜の見ごろは今週いっぱい続く見込みで、夜には桜のライトアップも楽しめるということです。