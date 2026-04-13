Faulieu.が、メジャー1stアルバム『MiX』をリリースした。◆撮り下ろし写真本作は“SWEET＆BITTER”という二面性をテーマに、“すべての強がり女子たち”へのメッセージが込められた書き下ろし曲が10曲収録されている。Faulieu.の持つ可愛らしさと芯の強さ、その両面を楽しめる作品だ。これをもってキングレコードよりメジャーデビューすることになっているFaulieu.。今回、メンバー全員に心境を聞くことができた。◆