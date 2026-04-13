「蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments〜独占インタビュー付き〜」 「うたの☆プリンスさまっ♪」の美風藍役をはじめ、数々の話題作で声優・俳優として幅広い活躍を見せる蒼井翔太。変幻自在な表現力と唯一無二のハイトーンボイスを武器に、常にオーディエンスを驚かせ続けてきた。そんな表現者として進化を遂げる彼が、2026年1月17日・18日に自身初となるオーケストラコンサート「蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments」