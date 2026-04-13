【モデルプレス＝2026/04/13】タレントのマツコ・デラックスが、4月13日放送のTOKYO MXの情報番組「5時に夢中！」（毎週月〜金曜、午後5時〜）に出演。首の手術を受けるため入院していたが、今回の放送で復帰を果たした。【写真】マツコ「芸能界で1番私にキャラが似ている」急遽代役務めた人物◆マツコ・デラックス、復帰冒頭には、MCの垣花正が「コメンテーターをご紹介します。若林史江さんと今日隣にいらっしゃるのは…」と紹介