マツコ・デラックス、2ヶ月ぶり生放送で復帰 本音吐露「1時間前までバックれようと…」2月に首の緊急手術で入院していた
【モデルプレス＝2026/04/13】タレントのマツコ・デラックスが、4月13日放送のTOKYO MXの情報番組「5時に夢中！」（毎週月〜金曜、午後5時〜）に出演。首の手術を受けるため入院していたが、今回の放送で復帰を果たした。
【写真】マツコ「芸能界で1番私にキャラが似ている」急遽代役務めた人物
冒頭には、MCの垣花正が「コメンテーターをご紹介します。若林史江さんと今日隣にいらっしゃるのは…」と紹介しようとすると、元気そうなマツコが「そういうの本当にやめろよ。そうやって長いものに巻かれるのか！」と早速らしさ全開で毒づく場面が映された。
そして「おかえりなさい」と復帰を祝福されると、マツコは「本当にもうヤダ」「労働意欲がわかなくて…今日も1時間前までバックれようと思ってた。本当に働きたくないんですけれども。もう働きたくない！」と冗談交じりに本音を吐露。病状について問われると「骨折した人だと思えばいいのよ。それを待ってただけで正気だったのよ」と明かし、「めちゃくちゃ健やかに辞めたかったの」「本当に働きたくない〜！」と長期間の休みを経て感じたことを語っていた。
マツコは2月9日、自身が月曜コメンテーターを務めるTOKYO MXの情報番組「5時に夢中！」（毎週月〜金曜、午後5時〜）の生放送に電話出演し、首の緊急手術を受けて入院していることを明かしていた。
情報：TOKYO MX
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◆マツコ・デラックス、復帰
冒頭には、MCの垣花正が「コメンテーターをご紹介します。若林史江さんと今日隣にいらっしゃるのは…」と紹介しようとすると、元気そうなマツコが「そういうの本当にやめろよ。そうやって長いものに巻かれるのか！」と早速らしさ全開で毒づく場面が映された。
◆マツコ・デラックス、首の緊急手術受けていた
マツコは2月9日、自身が月曜コメンテーターを務めるTOKYO MXの情報番組「5時に夢中！」（毎週月〜金曜、午後5時〜）の生放送に電話出演し、首の緊急手術を受けて入院していることを明かしていた。
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