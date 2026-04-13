「セブンイレブン」と「精華町」が「魅力発信パートナーシップ協定」を締結！ サブカルチャー振興や地域活性化等の取り組みで地方創生！ セブンイレブンと京都府精華町が、地方創生へ向けた強力なタッグを結成しました！精華町広報キャラクター「京町セイカ」を活用し、サブカルチャー振興、地域福祉、健康増進、地域活性化等の取り組みを、双方が連携・協力し推進していきます。また、4月25日・26日には幕張メッセの