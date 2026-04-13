松竹芸能は13日、公式サイトで、お笑いコンビ「共犯者」の洋平さんが亡くなったことを発表した。26歳。サイトには「弊社所属の共犯者洋平（本名：鈴木洋平）が、2026年4月10日（金）、急逝いたしました。あまりに突然の出来事に、所属タレント、スタッフ一同、いまだ現実を受け止めきれず、深い悲しみに暮れております。原因につきましては現在確認中ではございますが、医師からは急性の疾患によるものとうかがっております」と