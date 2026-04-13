お笑いコンビ「エルフ」荒川（29）が13日までに自身のインスタグラムを更新。先輩芸人との写真を公開した。たくさんのハートやリボンといったピンク色の絵文字をふんだんに添えた荒川。「春の訪れ」とコメントをつづった。金髪と派手な服装が酷似した芸人・ZAZYとの2ショットをアップ。「#ザジ神様」と記した。ファンからは「泉州のペーパー子」「ピンクだらけで可愛い」「髪の色と靴の色が一緒で草」「凄いコラボ」「かわ