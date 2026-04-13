韓国の多国籍女性２４人組グループ・ｔｒｉｐｌｅＳ（トリプルエス）のキム・チェウォンに体調不良説が浮上し自ら言及したと１３日、現地メディアのＸｓｐｏｒｔｓニュースなどが報じた。記事によるとチェウォンは最近、激しい動きのない振り付けでも肋骨（ろっこつ）がくっきりと浮き出るなど痩せ過ぎ体形で注目を集め、ファンから「体重を増やすべきレベル」「拒食症になったのでは」「痩せすぎている」などの声が相次いでい