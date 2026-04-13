14日（火）は、華中から九州南部・奄美付近を通って日本の東にかけて前線が停滞する見込みです。この前線に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込むため、西日本は雲が広がり、西から次第に雨の降る範囲が広がるでしょう。九州南部・奄美では雷雨となる所もありそうです。沖縄は晴れたり曇ったりとなる見込みです。一方、日本海の高気圧が日本の東に移動します。また、中国東北区の別の高気圧が日本海北部に移動する見込みです。