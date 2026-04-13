SNSでの総再生数は7億回超え。TikTokを中止にデビュー前から大バズリ中の純烈の弟分である男性歌謡グループのモナキが、念願のメジャーデビューを果たした。【写真】「がんばって！」志尊淳もエールを送る『トッキュウジャー』時代のじん特撮ドラマで注目も事務所を退社した理由デビュー日に東京・池袋サンシャインシティ噴水広場で行われたリリースイベントには、2500人のファンが殺到。この日の様子はワイドショーなどマスコ