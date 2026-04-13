2026年のゴールデンウィーク（4月24日〜5月6日）まで1ヶ月を切り、JR各社から最新の指定席予約状況が発表されました。JR東日本の予約数は前年比114％（128万席）と急増しており、特に上越新幹線は前年比131％、秋田新幹線の122％は激戦の状態を物語っています。下りピークの5月2日午前中は各新幹線がほぼ満席の状態ですが、JR東日本が公開した「自由席混雑予測」を読み解くと、混雑を賢く避ける「穴場列車」が見えてきます。この記