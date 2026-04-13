（左から）張本美和、早田ひな、松島輝空、張本智和日本卓球協会は13日、9月開幕の愛知・名古屋アジア大会の日本代表男女各5人を発表し、女子は全日本選手権で史上初の4冠に輝いた張本美和（木下グループ）や早田ひな（日本生命）、男子は全日本のシングルス2連覇の松島輝空（木下グループ）や張本智和（トヨタ自動車）らが名を連ねた。出場種目は5月に発表される。代表は以下の通り。【男子】松島、張本智、宇田幸矢（協