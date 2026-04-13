今月9日に解散を発表したお笑いコンビ「大自然」のロジャーが13日、自身のXを更新。「ロジャー沖縄」への改名を発表した。ロジャーはXで「ひとまず、これからは「ロジャー沖縄」と名乗ります。何卒、宜しくお願いします」と発表した。ロジャーは今月9日、自身のXを通じて「大自然」解散を発表。「この度、大自然は解散することとなりました。様々な思いを抱え、悩み、考え抜いた末の決断です。しんちゃん、そしてファン並び