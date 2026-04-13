Googleは9日、Google Workspaceの「Gmail」で、AndroidおよびiOS向けモバイル版アプリでのエンドツーエンド暗号化（E2EE、End-to-End Encryption）に対応した。「Enterprise Plus」プランで「Assured Controls」または「Assured Controls Plus」アドオンを契約している場合が対象となる。 同機能は、クライアントサイド暗号化（CSE）を利用するユーザー向けに展開される。ユーザーは別の専