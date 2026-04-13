Googleは9日、Google Workspaceの「Gmail」で、AndroidおよびiOS向けモバイル版アプリでのエンドツーエンド暗号化（E2EE、End-to-End Encryption）に対応した。「Enterprise Plus」プランで「Assured Controls」または「Assured Controls Plus」アドオンを契約している場合が対象となる。

同機能は、クライアントサイド暗号化（CSE）を利用するユーザー向けに展開される。ユーザーは別の専用アプリをダウンロードすることなく、Gmailアプリ内で直接E2EEメッセージの作成や閲覧ができる。対象のライセンスを持つユーザーは、相手のメールサービスに関わらず、暗号化されたメッセージを送信できる。

受信者がGmailアプリを使用している場合、メッセージは通常のメールスレッドとして受信トレイに届く。受信者がGmailアプリを利用していない場合でも、Webブラウザ経由で閲覧や返信ができる。

利用するには、管理者がCSEの管理画面からAndroidおよびiOSクライアントの設定を有効にする必要がある。ユーザーはメール作成画面で鍵のアイコンをタップし、追加の暗号化を選択することで機能を利用できる。