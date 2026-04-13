2025年度の売上高と入館者数が過去最高となったJR熊本駅隣接の商業施設「アミュプラザくまもと」を運営するJR熊本シティは開業5周年を迎える4月23日にセレモニーを開くことを発表しました。 テーマは「感謝と情熱のアミュー5」でこの日から4日間は、JQカード利用で10％オフとなり24日の夜はアミュひろばでファッションショーや音楽を楽しみながら県産洒やカクテルが味わえる「アミュ・ナイトパ