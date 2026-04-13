メッツのフランシスコ・リンドーアが痛恨ミス米大リーグ、メッツのフランシスコ・リンドーア内野手のミスがニューヨークファンの怒りを呼んでいる。千賀滉大投手が先発した11日（日本時間12日）の本拠地アスレチックス戦のワンシーンに「何が起きているんだ？」などの声が上がった。実際のミスは1-1の2回1死満塁の場面で起きた。アスレチックスのバトラーが放ったゴロを二塁手のセミエンが捕球し、併殺を狙った。しかし、遊撃