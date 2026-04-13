メッツのフランシスコ・リンドーアが痛恨ミス

米大リーグ、メッツのフランシスコ・リンドーア内野手のミスがニューヨークファンの怒りを呼んでいる。千賀滉大投手が先発した11日（日本時間12日）の本拠地アスレチックス戦のワンシーンに「何が起きているんだ？」などの声が上がった。

実際のミスは1-1の2回1死満塁の場面で起きた。アスレチックスのバトラーが放ったゴロを二塁手のセミエンが捕球し、併殺を狙った。しかし、遊撃手のリンドーアが二塁ベースに入っておらず、併殺ならず。走者は生還し勝ち越し点を許した。

このプレーについて、MLB公式のメッツ番アンソニー・ディコモ記者が自身のXで「フランシスコ・リンドーアが、併殺に持ち込める位置にいなかったプレーの別角度の映像」と記し、実際の動画を公開した。2024年にはドジャースの大谷翔平とMVP争いを繰り広げ、年俸3200万ドル（約51億1100万円）を誇る大物選手の痛恨のミスにニューヨークのファンから悲鳴が上がった。

「リンドーアは休養日が必要だ。今の彼はチームの助けになっていない。ここ最近はメンタル面のミスが多すぎる」

「彼に何が起きているんだ？ 彼はこんなものじゃないはずだ」

「これは基本的なプレーだろ……まるで2アウトだと思って動いているみたいだし、併殺に備えた適切な守備位置にもいなかった」

「なぜ彼は二塁ベースのカバーに入っていなかったんだ？」

「待って。また？」

「もう働きたくないときの自分と同じ」

「そして案の定、センガはこの後メンタル的に崩れてしまった」

この試合、千賀は3回途中7失点でKO。6-11で敗れた。翌日の試合も0-1で完封負けを喫し、メッツは5連敗となった。13日（同14日）からはドジャースと対戦する。



（THE ANSWER編集部）