13日の県内は高気圧に覆われ、晴れや曇りとなっています。12日より気温が上がり、初夏の陽気となるところもありそうです。日中の予想最高気温は、飯田で24度、そのほか、長野と松本で23度、諏訪で21度となっています。12日より少し気温が上がり、初夏の陽気となるところもありそうです。長野地方気象台は北部の山沿いと中野飯山地域、それに乗鞍上高地地域の積雪の多い地域では融雪による土砂災害や低い土地の浸水、雪崩に注意を。