サッカーJ3の松本山雅FCは12日、ホームでJ2大宮相手に4得点で快勝しました。およそ1万人が詰めかけたホーム、サンプロアルウィンで大宮と対戦した松本山雅FC。今シーズン、アウェーで敗れている相手でしたが、前半16分、深澤からのボールを受けた村越のシュートがキーパーの手にあたったもののゴールに吸い込まれ先制します。その後、同点に追いつかれましたが、42