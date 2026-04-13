今年に入り、3月末までに県内で確認された電話でお金詐欺の被害額は約9億9500万円と、去年の同じ時期と比べて5億円余り増えたことが分かりました。県警によりますと、今年に入り、3月末までに県内で確認された電話でお金詐欺の被害は124件で、被害額は約9億9500万円となっています。被害額は去年の同じ時期よりも5億円余り増えています。増えている手口は、警察官などを名乗り、捜査名目で現金をだまし取る「ニセ警察詐欺」でした