MLB Japanが4月13日、Xを更新。同日の佐々木朗希（24）の投球内容を知らせた。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」 「【 #ドジャース 】#佐々木朗希 4回2失点」と投稿されたのは、佐々木が13日のレンジャーズ戦に登板した動画。豪快な投球で佐々木は6奪三振をマークするも、5四球と制球難で球数が