SNSなどを通じて知り合った人物から、株への投資を勧められ、現金をだまし取られる詐欺被害が相次いで発生しました。警察によりますと、三重県四日市市に住む40代の男性会社員は、去年10月に投資に関するウェブサイトで知り合った女性を名乗るLINEのアカウントから、株の投資を勧められ、8回にわたり、約1600万円を指定された口座に振り込み、だまし取られました。また、四日市市に住む50代の男性会社員は、投資に関する広告を通じ