東京都在住の50代女性・Mさんには、忘れられない女性がいる。【朗読体験談】妊娠中に電車に乗ったら、同じ車両の乗客が…！？それはMさんが妊娠中に使っていた通勤電車でよく同じ車両に乗っていた子連れの母親だ。2人の幼い子供を連れているにもかかわらず、その人は......。＜Mさんからのおたより＞18年前、妊娠中の通勤電車で、毎日のように席を譲ってくださる方がいました。その方は小さなお子さんを2人連れていて、1人は2〜3歳