今日は晴れだが、明日は雨。春の天気は変わりやすい。まだ寒い日もあるものの、4月に入り暑さを感じる日が増えてきた。春は短く夏の訪れは早い。今年の夏もおそらく暑くて長いだろう。そんなことを考える日も増えた。▼夏の食事といえば涼味。その夏にはエアコンが欠かせない。だが、エアコン生活をしていると季節感が薄れていく。実際に夏でも温かいものを食べたい日もある。それでも暑い夏にはやはり冷たい料理で涼をとりたい