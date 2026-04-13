2026年4月7日（月）24:30～放送の『ZARD 35周年 Anniversary Radio』にて、ゲストにZARDマネージャーの野口麻由さんが登場。 ボーカル坂井泉水さんの知られざる素顔を野口さんが語った。 ©️ABCラジオ 「坂井さんって直接会うと気づかない方が多かったっていうのをたまに聞くんですけど」と神野が切り出し、野口さんは坂井さんとはじめて会ったころのエピソードを語った。 マネ&