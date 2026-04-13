2026年4月7日（月）24:30～放送の『ZARD 35周年 Anniversary Radio』にて、ゲストにZARDマネージャーの野口麻由さんが登場。

ボーカル坂井泉水さんの知られざる素顔を野口さんが語った。

©️ABCラジオ

「坂井さんって直接会うと気づかない方が多かったっていうのをたまに聞くんですけど」と神野が切り出し、野口さんは坂井さんとはじめて会ったころのエピソードを語った。

マネージャーをされていた野口さんが坂井さんと出会ったのは、会社のビルのエレベーター。

その時、（坂井さんに）会う予定もなかったとのことで、エレベーターですれ違ったときに「めっちゃきれいな人来てるなーっていう、アーティストさんかどなたかいらっしゃってるのかなって思ったぐらいで。で、坂井さんがいらっしゃるっていうのが後でわかって、あのすれ違った人が坂井さんやったんやっていうのが一番最初ですね」と話した。

気づかない要因のひとつとして、「ZARDの坂井泉水と言えば、髪をひとつに束ねているという印象もあるので、普段は髪を下ろしていた坂井さんには気づかない人も多かったんじゃないか」と野口さん。ひとつくくりの髪型や、ナチュラルメイクなどもZARDのコンセプトとして方向性を決めていたという。

坂井さんの近くでいろいろなサポートをされていた野口さん。表では見ることのない坂井さんについても語ってくれた。

「普通の人と全然同じというか、面白いときは爆笑もしますし。一度スタジオでお話しながらお食事されて、そのあとに今から歌いますって時に、ちょっと歯を磨いてきますって言って、歯ブラシもって。で、坂井さんは一つの事に集中されるタイプなんで何かをしようと思って、別の事を話しかけられるとそっちに気がいってしまうんですよ。それで、歯ブラシを持っているときに話しかけたら、笑い転げてスタジオのソファーに歯磨き粉がついてしまったりして」とおちゃめな一面があったと明かした。

そんな坂井さんとお仕事をするうえで大事にしていたことや、野口さんの中でZARDの思い入れのある曲のレコーディングでの印象的なエピソードなど、マネージャーだからこそ話せるZARDの秘話の全編はradikoタイムフリー、各種Podcastにて配信。