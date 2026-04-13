元NHK沖縄放送局キャスターでラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が12日、インスタグラムを更新。近影をアップした。竹中アナは「おはよう朝から部屋のお掃除頑張ったーー。今日もたのしむむむむーーー」とつづり、大きなバラのオブジェとのショットをアップした。竹中アナは美バストが映える、タイトなシルエットのミニワンピを着用。斜めがけをした、ショルダーバックのストラップを谷間に食い込ませている。この投稿にフ